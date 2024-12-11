Загальний обсяг допомоги Німеччини Україні досяг 37 млрд євро - Шмигаль

Загальна допомога Німеччини Україні склала 37 млрд євро. Це найбільше серед усіх європейських держав. Про це заявив прем’єр–міністр України Денис Шмигаль.

Голова уряду зазначив, що під час VII Українсько-німецького економічного форуму канцлер Олаф Шольц підтвердив передачу шостої системи ППО IRIS-T та пускових установок Patriot до кінця року. Він підкреслив, що безпека є ключовим фактором для стабільної роботи бізнесу та залучення інвестицій.

Прем'єр подякував уряду ФРН за державні програми інвестиційних та експортних гарантій для підтримки бізнесу на українському ринку. Наразі надано 53 інвестиційні гарантії для німецьких проєктів в Україні на суму майже 382 млн євро.

Які вигоди від інвестицій в українську економіку

Для Німеччини й усієї Європи Україна є полем широких можливостей.

Шмигаль наголосив, що коли німецький бізнес інвестує в українську економіку, то отримує не лише прибуток, але й стратегічні вигоди в ключових галузях:

Критична сировина. В українських надрах міститься 21 з 30 елементів, визначених Європою як критична сировина, зокрема літій, графіт, кобальт, нікель, титан та інші. Це дає можливість Україні стати частиною єдиних промислових ланцюгів Євросоюзу.

Безпека та оборона. Спроможність українського ОПК до 2025 року оцінюється в близько 30 млрд доларів. Це 800 підприємств, понад 300 тис. працівників, сучасні виробничі майданчики, висококваліфіковані спеціалісти та можливість виготовляти широкий асортимент озброєнь.

Сектор цифрових технологій і кіберзахисту. Україна займає друге місце за кількістю компаній у сфері штучного інтелекту серед країн Центральної та Східної Європи. Плани — збільшити частку інноваційних продуктів у ВВП країни до 15-20%.

Український агросектор. Україна вже забезпечує продовольством 400 млн людей по всьому світу, і ми здатні нагодувати понад 600 млн. Це допоможе зменшити міграційний тиск на Європу та сприятиме соціальній стабільності в країнах Євросоюзу.

Енергетика. Після завершення війни Україна має всі шанси стати великим енергетичним хабом. Україна володіє величезним потенціалом для розвитку атомної генерації та відновлювальних джерел енергії, що допоможе ЄС позбутися залежності від російських вуглеводнів..

Логістика. Разом з ЄС Україна може створити єдиний логістичний простір, що забезпечить швидкий і безперешкодний рух людей та товарів.

Відновлення України. Це амбітний проект загальноєвропейського масштабу, де роль приватного бізнесу — ключова.

Україна стане для ЄС новим виробничим майданчиком, арсеналом, енергетичним хабом і займе важливе місце в ланцюгах доданої вартості в нових технологіях, підсумував Шмигаль.

Раніше Німеччина передала Україні пакет гуманітарної допомоги на суму €200 мільйонів напередодні зими.