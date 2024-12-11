Общий объем помощи Германии Украине достиг 37 млрд евро — Шмыгаль

Общая помощь Германии в Украине составила 37 млрд евро. Это больше всего среди всех европейских государств. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что во время VII украинско-германского экономического форума канцлер Олаф Шольц подтвердил передачу шестой системы ПВО IRIS - T и пусковых установок Patriot до конца года. Он подчеркнул, что безопасность является ключевым фактором для стабильной работы бизнеса и привлечения инвестиций.

Премьер поблагодарил правительство ФРГ за государственные программы инвестиционных и экспортных гарантий для поддержки бизнеса на украинском рынке. В настоящее время предоставлено 53 инвестиционных гарантии для немецких проектов в Украине на сумму почти 382 млн евро.

Какие выгоды от инвестиций в украинскую экономику

Для Германии и всей Европы Украина есть поле широких возможностей.

Шмыгаль подчеркнул, что когда немецкий бизнес инвестирует в украинскую экономику, получает не только прибыль, но и стратегические выгоды в ключевых отраслях:

Критическое сырье. В украинских недрах содержится 21 из 30 элементов, определенных Европой как критическое сырье, в частности, литий, графит, кобальт, никель, титан и другие. Это позволяет Украине стать частью единых промышленных цепей Евросоюза.

Безопасность и оборона. Способность украинского ОПК до 2025 года оценивается в около 30 млрд долларов.

Сектор цифровых технологий и киберзащиты. Украина занимает второе место по количеству компаний в сфере искусственного интеллекта среди Центральной и Восточной Европы. Планы увеличить долю инновационных продуктов в ВВП страны до 15-20%.

Украинский агросектор. Украина уже обеспечивает продовольствием 400 млн. человек по всему миру, и мы способны накормить более 600 млн. человек. Это поможет снизить миграционное давление на Европу и будет способствовать социальной стабильности в странах Евросоюза.

Энергетика. После войны Украина имеет все шансы стать большим энергетическим хабом. Украина обладает огромным потенциалом для развития атомной генерации и возобновляемых источников энергии, что поможет ЕС избавиться от зависимости от российских углеводородов.

Логистика. Вместе с ЕС Украина может создать единое логистическое пространство, которое обеспечит быстрое и беспрепятственное движение людей и товаров.

Восстановление Украины. Это амбициозный проект общеевропейского масштаба, где роль частного бизнеса ключевая.

Украина станет для ЕС новой производственной площадкой, арсеналом, энергетическим хабом и займет важное место в цепях добавленной стоимости в новых технологиях, подытожил Шмыгаль.

Ранее Германия передала Украине пакет гуманитарной помощи на сумму €200 миллионов в преддверии зимы.