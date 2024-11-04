Германия предоставит Украине €200 миллионов гуманитарной помощи

Германия передаст Украине пакет гуманитарной помощи на сумму €200 миллионов в преддверии зимы.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции в Киеве, где встретилась с украинским коллегой Андреем Сибигой.

"Люди готовятся к зиме, и мы увеличиваем нашу экстренную гуманитарную поддержку до 200 миллионов евро дополнительно для зимней поддержки", — сказала она.

По ее словам, эти средства будут направлены на генераторы и другие вещи, которые помогут отапливать свое жилье тем украинцам, дома которых не подключены к системе централизованного отопления.

Кроме гуманитарной помощи глава МИД Германии акцентировала на необходимости усиления противовоздушной обороны Украины. Она сообщила, что Германия будет активно участвовать в международной коалиции для усиления украинской ПВО и призвала другие страны продолжать оказывать поддержку в этой сфере.

Анналена Бербок также сообщила об обсуждении сотрудничества в сфере производства дронов и добавила, что если Германия может помочь с дронами, то это будет "лучшая защита для нас самих".

Напомним, ранее Германия объявила о выделении Украине 60 миллионов евро на гуманитарную помощь. Эти средства были направлены на покрытие нужд жителей восточных регионов страны.

Кроме того, в феврале 2024 года правительство Германии решило дополнительно выделить Украине на гуманитарную помощь 100 миллионов евро. В результате сумма, выделенная Германией для гуманитарных нужд, превысила 1 миллиард евро.