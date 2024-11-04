Німеччина надасть Україні €200 мільйонів гуманітарної допомоги

Німеччина передасть Україні пакет гуманітарної допомоги на суму €200 мільйонів напередодні зими.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на пресконференції в Києві, де зустрілася з українським колегою Андрієм Сибігою.

"Люди готуються до зими і ми збільшуємо нашу екстрену гуманітарну підтримку до 200 мільйонів євро додатково для зимової підтримки", - сказала вона.

За її словами, ці кошти будуть спрямовані на генератори та інші речі, які допоможуть опалювати своє житло тим українцям, домівки яких не підключені до системи централізованого опалення.

Окрім гуманітарної допомоги, глава МЗС Німеччини акцентувала на необхідності посилення протиповітряної оборони України. Вона повідомила, що Німеччина братиме активну участь у міжнародній коаліції для посилення української ППО та закликала інші країни продовжувати надавати підтримку в цій сфері.

Анналена Бербок також повідомила про обговорення співпраці у сфері виробництва дронів і додала, що якщо Німеччина може допомогти з дронами, то це буде "найкращий захист для нас самих".

Нагадаємо, раніше Німеччина оголосила про виділення Україні 60 мільйонів євро на гуманітарну допомогу. Ці кошти були направлені на покриття потреб мешканців східних регіонів країни.

Окрім того, у лютому 2024 року уряд Німеччини вирішив додатково виділити Україні на гуманітарну допомогу 100 мільйонів євро. В результаті цього сума виділена Німеччиною для гуманітарних потреб перевищила 1 мільярд євро.