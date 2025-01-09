Німеччина спрямовує $400 тисяч на підтримку лісового сектору України

Німеччина надала 400 тисяч доларів для посилення потенціалу України в сфері стратегічного планування лісового господарства та ведення державного лісового кадастру.

Про це інформує Державне агенство лісових ресурсів України.

Зазначається, що допомога надається Федеральним міністерством продовольства та сільського господарства Німеччини в рамках проєкту "Укріплення планування лісового господарства для ефективнішого використання деревини в умовах війни в Україні через відновлення Української асоціації лісогосподарських планувальників".

Куди спрямують кошти

Співпраця в рамках цього проєкту включає, зокрема:

Закупівлю обладнання та інструментів для ВО "Укрдержліспроект" з метою проведення національної інвентаризації лісів;

Розробку технічного завдання для створення Державного лісового кадастру України.

Німеччина є надійним партнером України на шляху відновлення та сталого розвитку, і цей крок є важливим етапом у зміцненні двосторонніх відносин між нашими країнами, наголошують в пресслужбі.

Про лісові підприємства

ДП "Ліси України" є одним із найбільших лісокористувачів Європи та найбільшим лісокористувачем України. Належить до сфери управління Держлісагентства, в його управлінні перебуває 6,6 млн га земель державного лісового фонду.

Спеціалізація підприємства:

ведення лісового господарства, охорона, захист, раціональне використання та відтворення лісів;

ведення мисливського господарства;

охорона, відтворення та раціональне використання державного мисливського фонду на території мисливських угідь, наданих у користування підприємству.

Раніше повідомлялось, що лісові підприємства з 1 січня інвестуватимуть 30% прибутку в захист лісів. Також згідно з новими вимогами, державні спеціалізовані господарські, лісогосподарські та лісозахисні підприємства, що знаходяться під управлінням Державного агентства лісових ресурсів, повинні відраховувати 50% свого чистого прибутку до державного бюджету.

Додамо, "Ліси України" вже три роки успішно реалізує необроблену деревину на ліцензованих біржах, досягнувши майже 90% виконання договорів купівлі-продажу, а рентабельність зросла до 16%.