Германия направляет $400 тысяч в поддержку лесного сектора Украины

Германия выделила 400 тысяч долларов для усиления потенциала Украины в сфере стратегического планирования лесного хозяйства и ведения государственного лесного кадастра.

Об этом сообщает Государственное агентство лесных ресурсов Украины.

Отмечается, что помощь оказывается Федеральным министерством продовольствия и сельского хозяйства Германии в рамках проекта "Укрепление планирования лесного хозяйства для более эффективного использования древесины в условиях войны в Украине из-за возобновления Украинской ассоциации лесохозяйственных планировщиков".

Куда направят средства

Сотрудничество в рамках этого проекта включает, в частности:

закупку оборудования и инструментов для ПО "Укргослеспроект" с целью проведения национальной инвентаризации лесов;

Разработка технического задания для создания Государственного лесного кадастра Украины.

Германия является надежным партнером Украины на пути восстановления и устойчивого развития, и этот шаг является важным этапом в укреплении двусторонних отношений между нашими странами, отмечают в пресс-службе.

О лесных предприятиях

ГП "Леса Украины" является одним из крупнейших лесопользователей Европы и крупнейшим лесопользователем Украины. Входит в сферу управления Гослесагентства, в его управлении находится 6,6 млн га земель государственного лесного фонда.

Специализация предприятия:

ведение лесного хозяйства, охрана, защита, рациональное использование и воспроизводство лесов;

ведение охотничьего хозяйства;

охрана, воспроизводство и рациональное использование государственного охотничьего фонда на территории охотугодий, предоставленных в пользование предприятию.

Ранее сообщалось, что лесные предприятия будут с 1 января инвестировать 30% прибыли в защиту лесов. Также, согласно новым требованиям, государственные специализированные хозяйственные, лесохозяйственные и лесозащитные предприятия, находящиеся под управлением Государственного агентства лесных ресурсов, должны отчислять 50% своей чистой прибыли в государственный бюджет.

Добавим, "Леса Украины"уже три года успешно реализует необработанную древесину на лицензированных биржах, достигнув почти 90% исполнения договоров купли-продажи, а рентабельность выросла до 16%.