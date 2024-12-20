"Леса Украины" планируют инвестировать 600 млн грн в технику и оборудование для механизированной заготовки древесины

Государственное предприятие "Леса Украины" в 2024 году осуществило масштабные инвестиции и достигло значительных результатов в лесной отрасли. В частности, предприятие направило почти 400 млн грн на закупку современной противопожарной техники, а также произвело рекордную высадку сеянцев деревьев.

Об этом сообщил генеральный директор госпредприятия Юрий Болоховец.

По его словам, предприятие в течение 2024 года направило более 1 млрд. грн. в поддержку Вооруженных сил Украины и 800 млн. грн. на социальные программы.

Также, в следующем году предприятие планирует инвестировать более 600 млн. грн. в закупку техники для механизированной заготовки древесины. Кроме того, в 2025 году будет внедрена ERP-система для автоматизации управления бизнес-процессами и повышения эффективности деятельности.

Несмотря на аномальную жару, отсутствие осадков и последствия военных действий, площади лесных пожаров в 2024 году были значительно меньше, чем в среднем за 2015-2020 годы. .

Сообщается, что в 2024 году предприятие высадило рекордное количество сеянцев деревьев. Для этого было открыто семь современных селекционно-семенных центров, позволяющих выращивать саженцы с закрытой корневой системой в течение всего года.

Предприятие продолжает реформу лесного хозяйства, начатую в 2016 году. В частности, ведется внедрение "леса в смартфоне", а также электронных аукционов для продажи необработанной древесины и закупки услуг по заготовке через Prozorro.

Основным вызовом в ближайшие годы, по словам Болоховца, остается переход на выборочные рубки в Карпатах и постепенное увеличение заготовки древесины до 20 млн кубометров в год в рамках экологических норм.

Добавим, в декабре "Леса Украины" провело аукционы, которые обеспечили поступление в государственный бюджет в размере 1,3 млрд гривен.