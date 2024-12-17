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Аукционы ГП "Леса Украины" принесли в бюджет 1,3 млрд грн

На аукционах выкуплены преимущественно наиболее дешевые позиции.
Цены на дрова промышленного использования почти не претерпели изменений. Фото: Госпредприятие "Леса Украины"

Государственное предприятие "Леса Украины" провело аукционы, обеспечившие поступления в государственный бюджет в размере 1,3 млрд гривен.

Об этом сообщает гендиректор предприятия Юрий Болоховец.

Что было предложено к продаже

На продажу выставлено почти 90% законтрактованных круглых лесоматериалов, что является рекордным результатом. Среднее повышение цен составляет 31%. Больше всего, на 51%, выросла цена на основную породу – сосну.

В отличие от круглого леса, цены на дрова промышленного использования почти не претерпели изменений. Вы куплены преимущественно наиболее дешевые позиции — 72% от общего объема, выставленного на торги.

Все о торгах

Отмечается, что практически такой же объем лесоматериалов филиала предприятия был выставлен на первый квартал 2024 года, учитывая объемы первого квартала, проданных ранее на полугодовых торгах.

Стартовые цены на аукционы I квартала 2025 г. были сформированы на уровне действующего прейскуранта на лесопродукцию в IV квартале 2024 года.

В торгах приняло участие на 10% больше участников по сравнению с аналогичными торгами в прошлом году.

Болоховец добавил, что лесоматериалы на первый квартал пока только законтрактованы. Каким будет процент выполнения договоров со стороны бизнеса, будет известно уже в следующем году. В случае отказа ресурс будет выставлен на дополнительные торги.

Что известно о ГП "Леса Украины"

Государственное специализированное хозяйственное предприятие "Леса Украины" является одним из крупнейших лесопользователей Европы и крупнейшим лесопользователем Украины. Входит в сферу управления Государственного агентства лесных ресурсов Украины (Гослисагентства).

В управлении предприятия находится 6,6 млн га земель государственного лесного фонда.

Специализация предприятия:

  • ведение лесного хозяйства, охрана, защита, рациональное использование и воспроизводство лесов;
  • ведение охотничьего хозяйства;
  • охрана, воспроизводство и рациональное использование государственного охотничьего фонда территории охотничьих угодий, предоставленных в пользование предприятию.

Ранее сообщалось, что государственное предприятие "Леса Украины"уже три года успешно реализует необработанную древесину на лицензированных биржах, достигнув почти 90% исполнения договоров купли-продажи, а рентабельность выросла до 16%.

Автор:
Ольга Опенько