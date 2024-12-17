Аукціони ДП "Ліси України" принесли до бюджету 1,3 млрд грн

Державне підприємство “Ліси України” провело аукціони, що забезпечили надходження до державного бюджету у розмірі 1,3 млрд гривень.

Про це інформує гендиректор підприємства Юрій Болоховець.

Що було запропоновано до продажу

На продаж виставлено майже 90% законтрактованих лісоматеріалів круглих, що є рекордним результатом. Середнє підвищення цін становить 31%. Найбільше, на 51%, зросла ціна на основну породу – сосну.

На відміну від круглого лісу, ціни на дрова промислового використання майже не зазнали змін. Викуплено переважно найбільш дешеві позиції — 72% від загального обсягу, виставленого на торги.

Все про торги

Зазначається, що практично такий самий обсяг лісоматеріалів філії підприємства був виставлений на перший квартал 2024 року, враховуючи обсяги першого кварталу, які були продані раніше на піврічних торгах.

Стартові ціни на аукціони I кварталу 2025 року були сформовані на рівні діючого прейскуранту на лісопродукцію в IV кварталі 2024 року.

У торгах взяло участь на 10% більше учасників порівняно з аналогічними торгами минулого року.

Болоховець додав, що лісоматеріали на перший квартал наразі лише законтрактовані. Яким буде відсоток виконання договорів з боку бізнесу буде відомо вже наступного року. У разі відмови ресурс буде виставлений на додаткові торги.

Що відомо про "Ліси України"

Державне спеціалізоване господарське підприємство "Ліси України" є одним із найбільших лісокористувачів Європи та найбільшим лісокористувачем України. Належить до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України (Держлісагентства).

В управлінні "Лісів" перебуває 6,6 млн га земель державного лісового фонду.

Спеціалізація підприємства:

ведення лісового господарства, охорона, захист, раціональне використання та відтворення лісів;

ведення мисливського господарства;

охорона, відтворення та раціональне використання державного мисливського фонду на території мисливських угідь, наданих у користування підприємству.

Раніше повідомлялось, що державне підприємство "Ліси України" вже три роки успішно реалізує необроблену деревину на ліцензованих біржах, досягнувши майже 90% виконання договорів купівлі-продажу, а рентабельність зросла до 16%.