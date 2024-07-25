"Ліси України" збільшили рентабельність виробництва до 16%

Державне підприємство "Ліси України" вже три роки успішно реалізує необроблену деревину на ліцензованих біржах, досягнувши майже 90% виконання договорів купівлі-продажу, а рентабельність зросла до 16%.

Про це повідомив генеральний директор підприємства Юрій Болоховець.

За його словами, відмова від непрозорих прямих договорів була політичним рішенням, яке створило конкурентний та справедливий доступ до ресурсу для всіх підприємців. Реформа та нова система реалізації призвели до детінізації фінансових потоків у галузі.

При цьому, рентабельність виробництва зросла з кількох відсотків до 16%, а прибуток "Лісів України" за останні півтора року досяг 5,35 млрд грн.

"Ліси України" повністю відмовилися від державних дотацій на підтримку лісових господарств півдня і сходу. Починаючи з 2023 року компанією сплачено майже 15 млрд грн податків та зборів. Лише за перше півріччя цього року ЗСУ безоплатно передано деревини на чверть мільярда грн", - розповів він.

Болоховець додав, що "Ліси України" також розпочали масштабні інвестиції у протипожежну систему та розвиток лісової дорожньої інфраструктури. Середня зарплата на підприємстві зросла до понад 24 тис. грн.

Зазначимо, що реформа лісового господарства в Україні триває з 2016 року. Вона включає впровадження електронних аукціонів з продажу деревини, створення інтерактивної карти об'єктів переробки деревини, запуск проекту "Ліс у смартфоні" та пілотний проект електронної видачі лісорубних квитків.

ФДМУ продав непрофільні активи "Лісів України"

В кінці травня Фонд держмайна України продав непрофільні активи ДП "Ліси України", які розташовані у Сумській області. До бюджету від продажу надійшло 9,85 млн грн.

Йшлося про будівлі з обладнанням деревообробної промисловості у селищі Вороніж. Їх продали за 8,15 млн грн, що вище за стартову ціну в 1,7 рази. А також про будівлю площею 366,3 кв м в урочищі "Ковалева" Шосткинського району. Вона була продана за 1,7 млн грн, що перевищує початкову вартість у 4,5 рази.

Голова ФДМУ Віталій Коваль зазначив, що "Ліси України" передали Фонду держмайна непрофільні активи, які дісталися у спадок від лісгоспів і потребують значних видатків на утримання. Це старі санаторії, цехи, склади та контори. Далі ФДМУ готує ці об'єкти до приватизації на відкритих онлайн–аукціонах у системі "Прозорро.Продажі".

Що відомо про "Ліси України"

Державне спеціалізоване господарське підприємство "Ліси України" є одним із найбільших лісокористувачів Європи та найбільшим лісокористувачем України. Належить до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України (Держлісагентства).

В управлінні "Лісів" перебуває 6,6 млн га земель державного лісового фонду.

Спеціалізація ДП "Ліси України":

ведення лісового господарства, охорона, захист, раціональне використання та відтворення лісів;

ведення мисливського господарства;

охорона, відтворення та раціональне використання державного мисливського фонду на території мисливських угідь, наданих у користування підприємству.

ДП "Ліси України" у січні-березні 2024 року збільшило виручку за реалізацію деревини на 30,8% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до 5,1 млрд грн.

Додамо, що "Ліси України" внесли у перелік особливо важливих для економіки суб'єктів господарювання державного сектору економіки, призначення керівників та членів наглядових рад яких здійснюється за участю комітету з призначення.

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