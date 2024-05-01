"Леса Украины" добавили в список особо важных для экономики госкомпаний

Государственное специализированное хозяйственное предприятие "Леса Украины" внесли в перечень особо важных для экономики субъектов государственного сектора экономики, назначение руководителей и членов наблюдательных советов которых осуществляется с участием комитета по назначению.

Об этом сообщило Министерство экономики Украины.

В пресс-службе отмечают, что соответствующее решение правительство приняло на заседании во вторник, 30 апреля. Этим решением внесли изменения в постановление №777 "О проведении конкурсного отбора руководителей субъектов государственного сектора экономики" от 03.09.2008 года и в постановление №643 "Некоторые вопросы управления объектами государственной собственности на период военного положения" от 31.05.2022 года.

По словам замминистра экономики Алексея Соболева, это первый шаг к улучшению корпоративного управления, которое позволит привлечь предприятию инвестиции.

Он сообщил, что формирование наблюдательного совета на прозрачном и открытом конкурсе с участием комитета по назначению руководителей, в который входят представители как государственных органов, так и международных организаций, является очередным этапом для внедрения лучших норм корпоративного управления в госсекторе.

"И эта практика уже продемонстрировала свою эффективность в контексте других особо важных для экономики компаний. Соответственно – это новые возможности для предприятия, высший уровень независимости в управлении и привлечении ресурсов, в которых в условиях войны нуждается экономика", - отметил Соболев.

Что известно о "Лесах Украины"

Государственное специализированное хозяйственное предприятие "Леса Украины" является одним из крупнейших лесопользователей Европы и крупнейшим лесопользователем Украины. Входит в сферу управления Государственного агентства лесных ресурсов Украины (Гослесагентства).

В управлении "Лесов" находится 6,6 млн га земель государственного лесного фонда.

Специализация ГП "Леса Украины":

ведение лесного хозяйства, охрана, защита, рациональное использование и воспроизводство лесов;

ведение охотничьего хозяйства;

охрана, воспроизводство и рациональное использование государственного охотничьего фонда территории охотничьих угодий, предоставленных в пользование предприятию.

Добавим, что ГП "Леса Украины" в январе-марте 2024 года увеличило выручку за реализацию древесины на 30,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года – до 5,1 млрд грн.

Реформа лесного хозяйства в Украине

В 2016 году в Украине началась реформа лесного хозяйства. В ее рамках уже введена продажа необработанной древесины на электронных аукционах. С 2021 года в ряде областей в тестовом режиме работает интерактивная карта размещения объектов переработки древесины.

В отрасли внедрен проект "Лес в смартфоне", содержащий перечень лесорубных билетов на заготовку древесины и позволяющий проверить законность осуществления рубок на онлайн-карте ведомства.

С осени 2022 года работает государственный интернет-магазин "ДроваЕ", благодаря которому каждый украинец может приобрести себе или своим родным дрова на зиму с доставкой на дом. Он был запущен для постоянного прохождения осенне-зимнего периода в 2022-2023 годах.

С 1 июня 2023 года Украина запустила пилот электронной выдачи лесорубных билетов и сертификатов происхождения лесоматериалов. Кроме того, ГП "Леса Украины" приступило к пилотному проекту по закупке услуг по заготовке древесины через электронную площадку Prozorro.