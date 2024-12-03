Лесхозы начали продажу новогодних елок: какие цены и где купить

Государственные лесхозы приступили к продаже новогодних елок, цены на которые в среднем составляют 135 грн за метр.

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Об этом сообщает пресс-служба ГП "Леса Украины".

Отмечается, что лесоводы выращивают новогодние деревья на специальных плантациях, которые есть в каждой области. Срок выращивания составляет 4-8 лет.

Также рождественские елки и сосны заготавливаются во время рубок формовки и оздоровления лесов, поэтому нанесения вреда экосистеме не будет, только польза.

Кроме этого, у лесоводов можно купить елку или сосну в горшке и получить квалифицированные советы относительно того, как по завершению праздников пересадить и ухаживать за деревом.

В ГП "Леса Украины" сообщают, что в этом году цены на рождественские елки остаются неизменными. В среднем 1 м стоит 135 грн. Цена может отличаться в зависимости от региона. Купить деревяшки можно в лесничествах ГП "Леса Украины".

"Покупая дерево официально, вы платите налоги, из которых формируется бюджет вашего общества и всей страны", — отмечают в пресс-службе предприятия.

Елочные ярмарки в Киеве заработают с 5 декабря

Как сообщают в КГГА, с 5 декабря в столице будут работать официальные елочные ярмарки, которые будут открываться постепенно. Киевляне смогут до 31 декабря приобрести новогодние деревья, выращенные на специальных плантациях лесных хозяйств.

В КГГА подчеркивают, что покупка елок на официальных площадках важна не только для прозрачности процесса, но и для сохранения природных ресурсов и борьбы с нелегальной вырубкой лесов.

Локации официальных елочных площадок в районах Киева доступны по ссылке.

Напомним, в Киеве в этом году Рождество и новогодние праздники состоятся без массовых собраний и мероприятий, ярмарок и развлечений, но с соблюдением требований безопасности и режима ограничения использования электроэнергии. Главную новогоднюю елку установят на Софиевской площади за средства меценатов.