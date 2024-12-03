Лісгоспи почали продаж новорічних ялинок: які ціни та де купити

Державні лісгоспи почали продаж новорічних ялинок, ціни на які в середньому становлять 135 грн за метр.

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Про це повідомляє пресслужба ДП "Ліси України".

Зазначається, що лісівники вирощують новорічні дерева на спеціальних плантаціях, які є в кожній області. Термін вирощування складає 4-8 років.

Також різдвяні ялинки та сосни заготовляються під час рубок формування і оздоровлення лісів, тому нанесення шкоди екосистемі не буде, лише користь.

Крім цього, у лісівників можна купити ялинку чи сосну у горщику і отримати кваліфіковані поради стосовно того, як по завершенню свят пересадити та доглядати дерево.

У ДП "Ліси України" повідомляють, що у цьому році ціни на різдвяні ялинки залишаються незмінними. У середньому 1 м коштує 135 грн. Ціна може різнитися в залежності від регіону. Купити деревцята можна у лісництвах ДП “Ліси України”.

"Купуючи дерево офіційно, ви сплачуєте податки, з яких формується бюджет вашої громади та всієї країни", - наголошують у пресслужбі підприємства.

Ялинкові ярмарки в Києві запрацюють із 5 грудня

Як повідомляють в КМДА, з 5 грудня у столиці працюватимуть офіційні ялинкові ярмарки, які відкриватимуть поступово. Кияни зможуть до 31 грудня придбати новорічні дерева, вирощені на спеціальних плантаціях лісових господарств.

У КМДА підкреслюють, що купівля ялинок на офіційних майданчиках важлива не лише для прозорості процесу, а й для збереження природних ресурсів та боротьби з нелегальною вирубкою лісів.

Локації офіційних ялинкових майданчиків у районах Києва доступні за посиланням.

Нагадаємо, у Києві цьогоріч Різдво та новорічні свята відбудуться без масових зібрань і заходів, ярмарків та розваг, але з дотриманням безпекових вимог і режиму обмеження використання електроенергії. Головну новорічну ялинку встановлять на Софіївській площі за кошти меценатів.