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Новорічну ялинку встановлять на Софійській площі за кошти меценатів: як у Києві пройдуть зимові свята

Новорічна ялинка у Києві 2023
Фото: t.me/vitaliy_klitschko

У Києві цьогоріч Різдво та новорічні свята відбудуться без масових зібрань і заходів, ярмарків та розваг, але з дотриманням безпекових вимог і режиму обмеження використання електроенергії. Головну новорічну ялинку встановлять на Софіївській площі за кошти меценатів.

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Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, таке рішення ухвалила Рада оборони Києва.

Як розповів Кличко, головна ялинка України, як і в попередні роки, засяє на Софійській площі. Її встановлять коштом меценатів.

Рада оборони столиці підтримала ініціативу ТОВ "Глобал-декор", яке запропонувало облаштувати новорічну ялинку власними силами. Компанія візьме на себе і монтажні та демонтажні роботи, обслуговування ялинки. Очільник столиці запевнив, що коштів з міського бюджету на ялинку не виділятимуть

Встановлювати ялинку розпочнуть 2 грудня. Урочисте відкриття заплановане традиційно в День Святого Миколая, 6 грудня. Ялинка стоятиме до 10 січня.

Також біля ялинки встановлять фотозону з qr-кодами благодійних фондів і кілька будиночків для продажу виключно сувенірної продукції.

Кличко наголосив, що масових заходів, ярмарків чи інших розваг на Софійській площі не передбачено.

Крім того, усім суб’єктам господарювання Києва незалежно від форми власності рекомендували утриматись від масових заходів на відкритих локаціях під час новорічних свят. У разі організації таких святкових різдвяних та новорічних заходів у приміщеннях – дотримуватись режиму обмеження використання електричної енергії, заходів безпеки та врахувати необхідність наявності укриття.

Автор:
Світлана Манько