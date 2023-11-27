Головну ялинку встановлять на Софійській площі: як у Києві святкуватимуть Різдво та Новий рік

На Різдво та Новий Рік у Києві не буде жодних великих заходів, ані ярмарок, ані святкувань. Але новорічна ялинка буде. Її відкриття заплановано на 6 грудня.

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Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко

За його словами, таке рішення ухвалила 27 листопада Рада оборони Києва.

"Головну ялинку країни цього року, за традицією, встановимо на Софійській площі. Місто грошей не витрачатиме. Як і минулого року, ялинку встановлять та прикрасять за рахунок меценатів. Та з дотриманням режиму обмеження використання електроенергії", - зауважив Кличко.

Він наголосив, що відповідальність за встановлення і обслуговування головної новорічної ялинки, все ресурсне та фінансове забезпечення, пов’язане із цим, бере на себе ТОВ «ГЛОБАЛ-ДЕКОР».

"Масових заходів, ярмарків та розваг на Софійській площі не передбачено. Якщо райдержадміністрації міста плануватимуть якісь святкові заходи в районах, то виключно з дотриманням правил безпеки, в місцях, де є укриття. І теж не коштом бюджету Києва", - підкреслив Кличко.

Він нагадав, що оскільки цього року відзначаємо Різдво за новоюліанським календарем, ялинку розпочнуть встановлювати раніше, до 6 грудня. І приберуть, відповідно, теж раніше - до 10 січня.

Нагадаємо, минулого року у День святого Миколая, 19 грудня, у Києві на Софійській площі традиційно засвітили вогні на головній ялинці країни.

Минулого року висота ялинки становила 12 метрів замість 31-го, як було у 2021. Головну ялинку країни на Софійській площі прикрасили енергозберігаючими гірляндами, що світилися від генератора, а на верхівці встановили герб України.