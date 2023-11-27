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Главную елку установят на Софийской площади: как в Киеве будут праздновать Рождество и Новый год
На Рождество и Новый Год в Киеве не будет никаких больших мероприятий, ни ярмарок, ни празднований. Но новогодняя елка будет. Ее открытие запланировано на 6 декабря.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко
По его словам, такое решение приняла 27 ноября Рада обороны Киева.
"Главную елку страны в этом году, по традиции, установим на Софийской площади. Город денег не будет тратить. Как и в прошлом году, елку установят и украсят за счет меценатов. Но с соблюдением режима ограничения использования электроэнергии", - отметил Кличко.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Он подчеркнул, что ответственность за установку и обслуживание главной новогодней елки, все ресурсное и финансовое обеспечение, связанное с этим, берет на себя ООО «ГЛОБАЛ-ДЕКОР».
"Массовые мероприятия, ярмарки и развлечения на Софийской площади не предусмотрены. Если райгосадминистрации города будут планировать какие-то праздничные мероприятия в районах, то исключительно с соблюдением правил безопасности, в местах, где есть укрытие. И тоже не за счет бюджета Киева", - подчеркнул Кличко.
Он напомнил, что поскольку в этом году отмечаем Рождество по новому юлианскому календарю, елку начнут устанавливать раньше, до 6 декабря. И уберут, соответственно, тоже раньше – до 10 января.
Напомним, в прошлом году в День святого Николая, 19 декабря, в Киеве на Софийской площади традиционно зажгли огни на главной елке страны.
В прошлом году высота елки составляла 12 метров вместо 31-го, как было в 2021 году. Главную елку страны на Софийской площади украсили светящимися от генератора энергосберегающими гирляндами, а на верхушке установили герб Украины.