Опрос показал, сколько украинцев планирует праздновать Рождество "по старинке" 7 января

42% украинцев планирует праздновать Рождество 25 декабря, 17% – 7 января, а 21% – в обе даты. В свою очередь, 15% ответили, что не планируют праздновать Рождество вообще, 1% предоставили другой ответ, а 5% не дали никакого.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института (IRI).

В частности, на западе Украины доминирует (59%) дата 25 декабря, а 7 января выбрали только 9%. На востоке же больше (29%) выбравших вторую дату в противовес первой (20%). В то же время в обе даты праздновать Рождество планирует почти одинаковая доля населения во всех макрорегионах.

Среди молодежи до 35 лет фиксируется значительно повышенная доля тех, кто вообще не планирует праздновать Рождество (23%). Среди респондентов в возрасте 36-50 лет таких оказалось только 13%, а среди тех, кто постарше, – 11%.

Впрочем, наиболее радикальная разница в ответах зафиксирована в зависимости от конфессиональной принадлежности опрошенных. Так, среди греко-католиков праздновать в декабре Рождество планируют 81%, а в январе – только 3%, не планируют – тоже лишь около 3%.

Среди верующих Православной церкви Украины первую дату выбирают втрое чаще, чем вторую (45% против 16%), а среди верующих Украинской православной церкви - наоборот, вторую в пять раз чаще, чем первую (10% против 49%).

В свою очередь, среди граждан, не относящих себя ни к одной религии, не планируют праздновать Рождество 24%, а среди убежденных атеистов таких – относительное большинство в 39%.

Опрос по этому вопросу проводился с 9 по 12 сентября среди 1992 респондентов по всей Украине, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса (еще 8 участников исследования были мусульманами и иудеями и в указанные результаты не включены).

Метод исследования – телефонные интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,2%.

Напомним, что в июле Верховная Рада сменила официальную дату Рождества в Украине с 7 января на 25 декабря, Дня украинской государственности – с 28 июля на 15 июля, а Дня защитников и защитниц Украины – с 14 октября на 1 октября. 28 июля этот закон подписал президент Владимир Зеленский.

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