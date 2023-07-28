Дати Різдва та ще двох свят офіційно змінили — Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський 28 липня підписав закон 3258-IX (законопроєкт №9431) про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України. Документ передбачає зміну дати святкування трьох свят.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

Різдво тепер будуть святкувати 25 грудня замість 7 липня, День української державності 15 липня (був 28 липня), а День захисників і захисниць України 1 жовтня (був 14 жовтня).

Цього року День української державності відзначають ще 28 липня, адже дія нового календаря розпочнеться з вересня. Це свято, а також День захисників пов'язані з церковними святами.

Православна церква України ухвалила перехід на новий календар, відповідно державні свята, які були прив'язані до церковних, також перенесли.

Зауважимо, що 44% українців підтримують перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня, свідчать результати соціологічного опитування, проведеного групою "Рейтинг". Ще 23% зазначили, що їм байдуже; 2% – важко відповісти. Інші – проти.