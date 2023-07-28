АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ЄБРР - бізнесу ЄБРР - бізнесу
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Суспільство
Дата публікації

Дати Різдва та ще двох свят офіційно змінили — Зеленський підписав закон

нові дати свят, різдво за новим каледарем
Діти співають колядки під час різдвяного святкування в Національному музеї народної архітектури та життя в Києві, 7 січня 2019 року. Фото: ua.depositphotos.com

Президент України Володимир Зеленський 28 липня підписав закон 3258-IX (законопроєкт №9431) про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України. Документ передбачає зміну дати святкування трьох свят.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

Різдво тепер будуть святкувати 25 грудня замість 7 липня, День української державності 15 липня (був 28 липня), а День захисників і захисниць України 1 жовтня (був 14 жовтня).

Цього року День української державності відзначають ще 28 липня, адже дія нового календаря розпочнеться з вересня. Це свято, а також День захисників пов'язані з церковними святами.

Православна церква України ухвалила перехід на новий календар, відповідно державні свята, які були прив'язані до церковних, також перенесли.

Зауважимо, що 44% українців підтримують перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня, свідчать результати соціологічного опитування, проведеного групою "Рейтинг". Ще 23% зазначили, що їм байдуже; 2% – важко відповісти. Інші – проти.

Автор:
Віта Молодан