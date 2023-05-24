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ПЦУ ухвалила перехід на новий календар: що потрібно знати вірянам
Православна церква України у середу, 24 серпня, на архієрейському соборі у Трапезному храмі Києво-Печерської лаври (Київ), де зібрали всіх єпископів, ухвалила перехід на новий календар.
Про це повідомив митрополит Вінницький Симеон, передає BBC.
"Раніше казали польські (католицькі) і українські (православні) свята, а сьогодні кажуть - українські і московські свята. Новий календар буде українським, а ті, хто залишаються на старому - трішечки на московському", - сказав Симеон.
Отже, парафіяни ПЦУ з 1 вересня почнуть відзначати релігійні свята за новим календарем - григоріанським. Святкування Різдва перенесуть з 7 січня на 25 грудня. Покрова зміститься на 1 жовтня, Водохреще - на 6 січня, а Миколая - на 6 грудня.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Водночас перехід не стосуватиметься Великодня та Трійці, а також деяких інших свят.