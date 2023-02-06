Українська греко-католицька церква переходить на новий календар

Українська греко-католицька Церква з 1 вересня 2023 року переходить на новий стиль для нерухомих свят із збереженням чинної Пасхалії. Відповідне рішення ухвалив Архиєрейський синод УГКЦ в Україні.

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Про це 6 лютого повідомив отець і глава УГКЦ блаженніший Святослав у прямому ефірі "Живого телебачення".

"УГКЦ взяли до уваги численні прохання віруючих та провели попередні консультації із духовенством та монашеством нашої церкви про назрілу потребу реформи Літургійного календаря УГКЦ в Україні", – розповів Глава УГКЦ.

Йдеться про перехід на Григоріанський календар. Тобто Різдво Христове офіційно святкуватимуть 25 грудня, Щедрий вечір — 31 грудня (замість 13 січня), Василя — 1 січня (замість 14 січня), Водохреща — 6 січня (замість 19 січня).

Водночас УГКЦ зберегра спосіб визначення дати святкування Великодня.

"Для тих парафій чи поодиноких громад, які відчувають себе ще не готовими до такого кроку (за окремим благословенням єпархіального єпископа), залишили можливість літургійного життя за юліанським календарем на період до 2025 року Божого", — уточнив Глава УГКЦ.

Зауважимо, що 44% українців підтримують перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня, свідчать результати соціологічного опитування, проведеного групою "Рейтинг". Ще 23% зазначили, що їм байдуже; 2% – важко відповісти. Інші – проти.

В уряді також помітили, що все більше українців зустрічають Різдво 25 грудня, так, як це робить більша частина світу. І так, як це було у 1918 році після проголошення незалежності Української Народної Республіки.