ПЦУ та УГКЦ ведуть переговори щодо реформи церковного календаря

Голови Української греко-католицької церкви Святослав і Православної церкви України Епіфаній обговорили реформу церковного календаря. Домовилися створити спільну робочу групу, яка має всебічно вивчити це питання.

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Про це 24 грудня повідомила пресслужба УГКЦ.

"Ця робоча група мала б випрацювати конкретні пропозиції для предстоятелів та синодів обох церков в контексті приготування до відзначення 1700-річчя Першого Вселенського собору, що відбувся в Нікеї у 325 році. На цьому соборі було визначено календарні принципи церковного життя", - резюмували в УГКЦ.

Предстоятелі зійшлися на думці, що потрібно узгодити позиції щодо реформи церковного календаря, яке все гостріше постає перед Різдвяними та Пасхальними святами.

Уточнюємо, що християни східного обряду відзначають Різдво 7 січня, тому що 25 грудня припадає на цю дату у XX—XXI століття, коли діяв Юліанський календар. Згодом на політичному та соціальному рівні суспільство перейшло на Григоріанський календар. Втім, зокрема, Єрусалимська, Грузинська, Російська та Українська православні церкви, а також Українська греко-католицька церкви продовжують використовувати Юліанський календар.

Зауважимо, що 44% українців підтримують перенесення святкування Різдва з 7 січня на 25 грудня, свідчать результати соціологічного опитування, проведеного групою "Рейтинг". Ще 23% зазначили, що їм байдуже; 2% – важко відповісти. Інші – проти.

Наразі у застосунку “Дія” проходить опитування щодо дати святкування Різдва. Українцям пропонують визначитися між двома датами: 25 грудня чи 7 січня.

В уряді зауважують, що все більше українців зустрічають Різдво 25 грудня, так, як це робить більша частина світу. І так, як це було у 1918 році після проголошення незалежності Української Народної Республіки.