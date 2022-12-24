ПЦУ и УГКЦ ведут переговоры по реформе церковного календаря

Главы Украинской греко-католической церкви Святослав и Православной церкви Украины Эпифаний обсудили реформу церковного календаря. Договорились создать общую рабочую группу, которая должна всесторонне изучить этот вопрос.

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Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба УГКЦ.

"Эта рабочая группа должна выработать конкретные предложения для предстоятелей и синодов обеих церквей в контексте приготовления к празднованию 1700-летия Первого Вселенского собора, состоявшегося в Никее в 325 году. На этом соборе были определены календарные принципы церковной жизни", - резюмировали в УГКЦ.

Предстоятели сошлись во мнении, что нужно согласовать позиции по реформе церковного календаря, который все острее предстает перед Рождественскими и Пасхальными праздниками.

Уточняем, что христиане восточного обряда отмечают Рождество 7 января, потому что 25 декабря приходится на эту дату в XX—XXI века, когда действовал Юлианский календарь. Затем на политическом и социальном уровне общество перешло на Григорианский календарь. Однако, в частности, Иерусалимская, Грузинская, Русская и Украинская православные церкви, а также Украинская греко-католическая церковь продолжают использовать Юлианский календарь.

Отметим, что 44% украинцев поддерживают перенос празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного группой "Рейтинг". Еще 23% отметили, что им безразлично; 2% – затруднились ответить. Другие – против.

В настоящее время в приложении "Дія" проходит опрос о дате празднования Рождества. Украинцам предлагают определиться между двумя датами: 25 декабря или 7 января.

В правительстве отмечают, что все больше украинцев встречают Рождество 25 декабря, как это делает большая часть мира. И как это было в 1918 году после провозглашения независимости Украинской Народной Республики.