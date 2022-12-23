Как "Новая почта" будет работать в период празднования Нового Года и Рождества: график

Компания “Новая почта" составила графики работы на праздничные дни в декабре и январе, когда в Украине будут отмечать Новый год и Рождество (по Григорианскому и Юлианскому календарям).

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Об этом сообщила пресс-службы компании.

График работы отделений и курьерской доставки "Новой почты" во время новогодних и рождественских праздников:

25 и 26 декабря – отделения будут работать по своему обычному графику;

31 декабря - отделения национальной сети откроются часом раньше и будут работать по графику субботы;

1 января – выходной, поэтому отделения и курьеры не будут работать. Загрузка посылок в почтоматы также не будет происходить в этот день, однако заранее загруженные посылки можно будет получить;

7 января - отделения будут работать по своему обычному расписанию выходного дня.

Напомним, ранее Национальный банк Украины определил регламент работы системы электронных платежей Национального банка (СЭП) и порядок работы банковской системы Украины в последние дни 2022 и в начале 2023-го.

Уточняем, что согласно действующему законодательству, в Украине отменяют все дополнительные выходные. Действительно, согласно статье 67 КЗоТ в случае, когда праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, то выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего.

Однако статьей 6 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" установлены другие правила на период военного положения, а именно приостановлено действие статьи 73 КЗоТ по определению праздничных и нерабочих дней.