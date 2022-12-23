Як "Нова пошта" працюватиме в період святкування Нового Року та Різдва: графік

Компанія “Нова пошта” склала графіки роботи на святкові дні в грудні та січні, коли в Україні будуть відзначати Новий рік та Різдво (за Григоріанським та Юліанським календарями).

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Про це повідомила пресслужба компанії.

Графік роботи відділень та кур’єрської доставки "Нової пошти" під час новорічно-різдвяних свят:

25 та 26 грудня – відділення працюватимуть за своїм звичайним графіком;

31 грудня- відділення національної мережі відкриються на годину раніше і працюватимуть за графіком суботи;

1 січня – вихідний, тому відділення та кур’єри не працюватимуть. Завантаження посилок у поштомати також не відбуватиметься в цей день, проте заздалегідь завантажені посилки ви зможете отримати;

7 січня - відділення працюватимуть за своїм звичайним розкладом вихідного дня.

Нагадаємо, раніше Національний банк України визначив регламент роботи системи електронних платежів Національного банку (СЕП) та порядок роботи банківської системи України в останні дні 2022 року та на початку 2023-го.

Уточнюємо, що згідно з чинним законодавством, в Україні скасовують всі додаткові вихідні. Дійсно, відповідно до статті 67 КЗпП у випадку, коли святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, то вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого.

Однак статтею 6 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" встановлено інші правила на період воєнного стану, а саме призупинено дію статті 73 КЗпП щодо визначення святкових і неробочих днів.