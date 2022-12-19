Як в Україні працюватимуть банки під час новорічних свят

Національний банк України визначив регламент роботи системи електронних платежів Національного банку (СЕП) та порядок роботи банківської системи України в останні дні 2022 року та на початку 2023-го.

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Про це 19 грудня повідомила пресслужба НБУ.

Робота банківської системи в останні дні 2022 року:

30 грудня (п'ятниця) СЕП працює до 24:00. Валютний ринок України, депозитарій НБУ та сам регулятор під час здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи, а також інші системи Національного банку працюватимуть в цей день у звичайному режимі;

СЕП працює до 24:00. Валютний ринок України, депозитарій НБУ та сам регулятор під час здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи, а також інші системи Національного банку працюватимуть в цей день у звичайному режимі; 31 грудня (субота) банківський день у СЕП відкривається датою 02 січня 2023 року. Міжбанківські платіжні операції через СЕП здійснюються до 15:00 датою банківського дня 02 січня 2023 року. НБУ в цей день не буде здійснювати валютні інтервенцій;



Робота банківської системи в перші дні 2023 року:

1 січня приймання початкових платежів до СЕП починається о 9 ранку. Міжбанківські платіжні операції через СЕП здійснюються датою банківського дня 02 січня 2023 року;

приймання початкових платежів до СЕП починається о 9 ранку. Міжбанківські платіжні операції через СЕП здійснюються датою банківського дня 02 січня 2023 року; 2 січня банківська система України, валютний ринок України, СЕП, депозитарій НБУ працюють у звичайному режимі;

банківська система України, валютний ринок України, СЕП, депозитарій НБУ працюють у звичайному режимі; 7, 8 січня міжбанківські платіжні операції через СЕП здійснюються датою банківського дня 09 січня 2023 року.

"31 грудня 2022 року та 01 січня 2023 року учасники СЕП самостійно приймають рішення щодо дати та часу початку роботи в СЕП – відповідно до власних потреб та потреб своїх клієнтів. Також банки самостійно приймають рішення щодо здійснення валютних операцій з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти на валютному ринку України з урахуванням роботи СЕП. Готівковий валютний ринок працює у звичайному режимі. Операційний день депозитарію НБУ у ці дні не розпочинається", - наголошують в НБУ.

Крім того, за дорученням НБУ банки в на час новорічних свят мають заздалегідь подбати про безперебійну роботу банкоматів і підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів.

Нагадаємо, згідно з чинним законодавством, в Україні скасовують всі додаткові вихідні. Дійсно, відповідно до статті 67 КЗпП у випадку, коли святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, то вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого.

Однак статтею 6 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" встановлено інші правила на період воєнного стану, а саме призупинено дію статті 73 КЗпП щодо визначення святкових і неробочих днів.

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