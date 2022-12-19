Как в Украине будут работать банки во время новогодних праздников

Национальный банк Украины определил регламент работы системы электронных платежей Национального банка (СЭП) и порядок работы банковской системы Украины в последние дни 2022 и в начале 2023-го.

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Об этом 19 декабря сообщила пресс-служба НБУ.

Работа банковской системы в последние дни 2022 года:

30 декабря (пятница) СЭП работает до 24:00. Валютный рынок Украины, депозитарий НБУ и сам регулятор во время осуществления депозитарной деятельности депозитарного учреждения, а также другие системы Национального банка будут работать в этот день в обычном режиме;

СЭП работает до 24:00. Валютный рынок Украины, депозитарий НБУ и сам регулятор во время осуществления депозитарной деятельности депозитарного учреждения, а также другие системы Национального банка будут работать в этот день в обычном режиме; 31 декабря (суббота) банковский день в СЭП открывается датой 02 января 2023 года. Межбанковские платежные операции через СЭП осуществляются до 15:00 датой банковского дня 02 января 2023 года. НБУ в этот день не будет осуществлять валютные интервенции;



Работа банковской системы в первые дни 2023 года:

1 января прием начальных платежей в СЭП начинается в 9 утра. Межбанковские платежные операции через СЭП осуществляются датой банковского дня 02 января 2023;

прием начальных платежей в СЭП начинается в 9 утра. Межбанковские платежные операции через СЭП осуществляются датой банковского дня 02 января 2023; 2 января банковская система Украины, валютный рынок Украины, СЭП, депозитарий НБУ работают в обычном режиме;

банковская система Украины, валютный рынок Украины, СЭП, депозитарий НБУ работают в обычном режиме; 7, 8 января межбанковские платежные операции через СЭП производятся датой банковского дня 09 января 2023 года.

"31 декабря 2022 года и 01 января 2023 года участники СЭП самостоятельно принимают решение о дате и времени начала работы в СЭП – в соответствии с собственными потребностями и потребностями своих клиентов. Также банки самостоятельно принимают решения по осуществлению валютных операций по покупке и продаже безналичной иностранной валюты на валютном рынке Украины с учетом работы СЭП. Наличный валютный рынок работает в обычном режиме. Операционный день депозитария НБУ в эти дни не начинается", - отмечают в НБУ.

Кроме того, по поручению НБУ банки во время новогодних праздников должны заранее позаботиться о бесперебойной работе банкоматов и подкреплением их наличными деньгами различных номиналов для обслуживания клиентов.

Напомним, согласно действующему законодательству, в Украине отменяют все дополнительные выходные. Действительно, согласно статье 67 КЗоТ в случае, когда праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, то выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего.

Однако статьей 6 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" установлены другие правила на период военного положения, а именно приостановлено действие статьи 73 КЗоТ по определению праздничных и нерабочих дней.

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