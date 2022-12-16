Мониторинг цен: в каких столичных супермаркетах дешевле продукты питания к новогодне-рождественскому столу

Сколько денег нужно потратить, чтобы купить необходимые продукты питания на новогодне-рождественский стол и в каком супермаркете можно сэкономить - читайте в материале.

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Сколько стоят продукты питания к новогодне-рождественскому столу

Мониторинг цен на продукты питания к новогодне-рождественскому столу проводился 14-15 декабря 2022 года. Для того чтобы сравнить цены были выбраны четыре популярных среди потребителей столичных супермаркетов - АТБ, Сильпо, Ашан и Novus.

Проанализированные продукты традиционно покупают для приготовления праздничных блюд на Рождество и Новый год.

После анализа цен выяснилось, что ряд продуктов для приготовления салатов "Оливье" и "Селедка под шубой" дешевле в супермаркете Novus. Также дешевле ряд товаров потребительской корзины. Если каждый весовой товар из таблицы купить по килограмму и по одной единице в упаковке, нужно заплатить 965,80 гривен.

За аналогичный продуктовый набор немного больше нужно заплатить в супермаркете Сільпо – 1062,60 гривен.

Чтобы приобрести такое же количество товаров в продуктовой сети Ашан нужно заплатить 1165,35 гривен, а в супермаркете АТБ – 1249,23 гривен.

Рассмотрим, сколько стоят продукты в столичных супермаркетах, необходимых для приготовления традиционных блюд на праздники.

"Оливье" и "Селедка под шубой"

Цена на яйца куриные продолжает снижаться. В супермаркете Novus и Сильпо 10 штук куриных яиц можно купить за 49,90 грн. АТБ продает десяток яиц за 54,70 гривен, а в Ашан самая дорогая цена - 54,90 гривен.

Дешевле всего картофель предлагают супермаркеты АТБ (7,95 грн/кг) и Novus (7,99/кг). Супермаркет Сільпо продает картофель по цене 8,00 грн/кг, а дороже всего предлагает продуктовая сеть Ашан – 8,50 грн/кг.

Колбасу вареную (500 г) Novus предлагает по цене 59,99 гривен. В Сільпо вареную колбасу можно приобрести за 71,70 гривен. Дороже всего колбаса вареная продается в супермаркетах Ашан (78,20 гривен) и АТБ (87,90 гривен).

Огурцы маринованные (480 г) дешевле всего можно приобрести в супермаркете Novus по цене 59,99 гривен. У Ашан этот продукт можно приобрести за 60,30 гривен, а у АТБ по цене 64,20 гривен. Дороже всего огурцы маринованные предлагает супермаркет Сільпо по цене 79,00 гривен.

Горошек зеленый (420 г) в Novus стоит 30,59 гривен, в АТБ – 31,90 гривен, а в Сільпо – 32,69 гривен. дороже всего этот продукт предлагает супермаркет Ашан - 36,90 гривен.

Майонез (300 г) дешевле стоит в супермаркете Novus – 42,69 гривен, а на копейку дороже можно приобрести в Ашан по цене 42,70 гривен. Сільпо предлагает майонез за 43,39 гривен, а на копейку дороже АТБ – 43,40 гривен.

Сельдь слабосоленая дешевле всего стоит в супермаркете Novus - 89,99 гривен. Сільпо предлагает цену в 119,00 гривен, Ашан – 160,50 гривен, а АТБ имеет самую дорогую цену – 188,89 гривен.

Сейчас дешевле можно купить морковь в супермаркете Novus - 19,69 грн/кг. Ритейлеры АТБ и Сільпо продают морковь по цене 19,75 грн/кг и 19,80 грн/кг соответственно. Самую дорогую морковь предлагает Ашан – 21,90 грн/кг.

Лук дешевле всего стоит в Novus - 28,39 грн/кг. Ритейлер АТБ предлагает лук за 29,29 грн/кг, а в Сільпо его можно приобрести за 29,50 грн/кг. Дороже всего лук стоит в супермаркете Ашан - 30,30 грн/кг.

За килограмм свеклы меньше всего нужно заплатить в супермаркете АТБ - 9,39 гривен. В Ашан свекла стоит 10,40 гривен, в Novus – 10,69 гривен, а в Сільпо свекла стоит 12,00 гривен.