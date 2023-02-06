Украинская греко-католическая церковь переходит на новый календарь

Украинская греко-католическая Церковь с 1 сентября 2023 переходит на новый стиль для недвижимых праздников с сохранением действующей Пасхалии. Соответствующее решение принял Архиерейский синод УГКЦ в Украине.

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Об этом 6 февраля сообщил отец и глава УГКЦ блаженнейший Святослав в прямом эфире "Живого телевидения".

"УГКЦ приняла во внимание многочисленные просьбы верующих и провела предварительные консультации с духовенством и монашеством нашей церкви о назревшей необходимости реформы Литургического календаря УГКЦ в Украине", – рассказал глава УГКЦ.

Речь идет о переходе на Григорианский календарь. То есть Рождество Христово официально будут праздновать 25 декабря, Щедрый вечер - 31 декабря (вместо 13 января), Василия - 1 января (вместо 14 января), Крещение - 6 января (вместо 19 января).

В то же время УГКЦ сохранил способ определения даты празднования Пасхи.

"Для тех прихожан или единичных общин, которые чувствуют себя еще не готовыми к такому шагу (по отдельному благословению епархиального епископа), оставили возможность литургической жизни по юлианскому календарю на период до 2025 года Божьего", - уточнил Глава УГКЦ.

Отметим, что 44% украинцев поддерживают перенос празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного группой "Рейтинг". Еще 23% отметили, что им безразлично; 2% – затруднились ответить. Другие – против.

В правительстве также заметили, что все больше украинцев встречают Рождество 25 декабря, так как это делает большая часть мира. И как это было в 1918 году после провозглашения независимости Украинской Народной Республики.