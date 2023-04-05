Кафедральний собор УПЦ МП у Львові перейшов до ПЦУ і змінив назву

Свято-Георгіївський кафедральний собор УПЦ Московського патріархату у Львові перейшов до Православної церкви України. Про це написав заступник голови Львівської облради Юрій Холод у Facebook.

Храм після переходу вирішили перейменувати.

"Храм на Тараса Бобанича перейшов від московської церкви до Православної Церкви України. Тепер він називатиметься на честь Святого Юрія Переможця", - написав заступника голови Львівської облради.

Зараз у соборі триває молебень за українських воїнів, який провадять священники ПЦУ.

Священнослужителі здійснюють богослужіння українською мовою.

Перед тим, повідомив Холода, вранці 5 квітня, громада Свято-Георгіївського Кафедрального собору Львівської єпархії УПЦ МП проголосувала за перехід до Православної церкви України. Під час ранкового зібрання не минулося без сутичок. На територію собору зайшли невідомі та заблокували вхід на територію до храму.

“Зараз кілька молодиків займаються провокаціями, кажуть, що вони від Філарета, дехто з Рівненської області”, - повідомив Холод.

Напередодні Львівська міськрада заявила, що планує передати майно УПЦ МП на баланс міста. Йдеться про три локації у Львові, де існують парафії УПЦ МП.

“Тут є два варіанти: офіційно стати Українською церквою або ж пройти процес націоналізації. Всі необхідні для цього документи вже підготовлені”, - заявив міський голова Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, вчора Хмельницька міська рада проголосувала за припинення права користування земельною ділянкою на території Свято-Покровського кафедрального собору УПЦ МП, де минулого тижня побили військового.

Також Хмельницького проголосували за перехід церкви Казанської ікони Божої матері Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України.

2 квітня 2023 року у Хмельницькому біля Свято-Покровського кафедрального собору УПЦ МП трапилася сутичка. Після того, як військовий запитав: "Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити до московського патріархату?”, на чоловіка напали священники і прихожани. Після конфлікту в церкву приїхали представники поліції і затримали військового.

Після чого місцеві жителі зібралися на мітинг поруч з храмом. Згодом учасники зібрання проголосували за перехід релігійної громади до ПЦУ, храм опломбували.

Нагадаємо, 30 березня 2023 року Кабмін скасував рішення про передачу майна Києво-Печерської лаври УПЦ МП.

Ідеться про рішення, яким будівлі і споруди Лаври передавали в безоплатне користування чоловічому монастирю УПЦ МП.