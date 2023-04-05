Кафедральный собор УПЦ МП во Львове перешел в ПЦУ и сменил название

Свято-Георгиевский кафедральный собор УПЦ Московского патриархата во Львове перешел в Православную церковь Украины. Об этом написал заместитель председателя Львовского облсовета Юрий Холод в Facebook.

Храм после перехода решили переименовать.

"Храм на Тараса Бобанича перешел от московской церкви в Православную Церковь Украины. Теперь он будет называться в честь Святого Юрия Победителя", - написал заместитель председателя Львовского облсовета.

Сейчас в соборе идет молебен за украинских воинов, который проводят священники ПЦУ.

Священнослужители совершают богослужение на украинском языке.

Перед тем, сообщил Холода, утром 5 апреля община Свято-Георгиевского Кафедрального собора Львовской епархии УПЦ МП проголосовала за переход в Православную церковь Украины. Во время утреннего собрания не обошлось без стычек. На территорию собора вошли неизвестные и заблокировали вход на территорию в храм.

"Сейчас несколько молодых людей занимаются провокациями, говорят, что они от Филарета, некоторые из Ровенской области", - сообщил Холод.

Накануне Львовский горсовет заявил, что планирует передать имущество УПЦ МП на баланс города. Речь идет о трех локациях во Львове, где существуют приходы УПЦ МП.

“Здесь есть два варианта: официально стать Украинской церковью или же пройти процесс национализации. Все необходимые для этого документы уже подготовлены”, - заявил мэр Львова Андрей Садовый.

Напомним, вчера Хмельницкий городской совет проголосовал за прекращение права пользования земельным участком на территории Свято-Покровского кафедрального собора УПЦ МП, где на прошлой неделе избили военного.

Также Хмельницкого проголосовали за переход церкви Казанской иконы Божьей матери Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины.

2 апреля 2023 года в Хмельницком возле Свято-Покровского кафедрального собора УПЦ МП произошло столкновение. После того, как военный спросил: "Сколько людей еще должны погибнуть, чтобы вы перестали ходить в московский патриархат?", на мужчину напали священники и прихожане. После конфликта в церковь приехали представители полиции и задержали военного.

После этого местные жители собрались на митинг рядом с храмом. Впоследствии участники собрания проголосовали за переход религиозной общины в ПЦУ, храм опломбировали.

Напомним, 30 марта 2023 года Кабмин упразднил решение о передаче имущества Киево-Печерской лавры УПЦ МП.

Речь идет о решении, которым здания и сооружения Лавры передавали в безвозмездное пользование мужскому монастырю УПЦ МП.