После избиения военного хмельницкие храмы УПЦ МП лишили земли

Хмельницкий городской совет проголосовал за прекращение права пользования земельным участком на территории Свято-Покровского кафедрального собора УПЦ МП, где на прошлой неделе избили военного. Об этом сообщил заместитель Хмельницкого городского головы Николай Ваврищук.

Также депутаты прекратили право постоянного использования земельных участков для 13 религиозных организаций в Хмельницком.

“На внеочередной сессии Хмельницкий городской совет прекратил право постоянного пользования 13 земельными участками. За это депутаты проголосовали единогласно”, – говорится в сообщении.

Ваврищук отметил, что депутаты горсовета также поддержали обращение к Председателю Верховной Рады относительно запрета УПЦ московского патриархата в Украине и правоохранительных органов относительно беспристрастного расследования избиения защитника в храме в Хмельницком.

По словам городского головы Хмельницкого Александра Симчишина, храмы УПЦ МП могут перейти в ПЦУ, и тогда право на пользование этими земельными участками передадут новым религиозным общинам.

Мэр добавил, что 6 земельных участков находятся в частной собственности, поэтому у городского совета нет полномочий решать их судьбу.

Сегодня депутаты Каменец-Подольского городского совета в Хмельницкой области единогласно приняли решение о выходе Каменец-Подольской епархии УПЦ МП из состава российской православной церкви и прекращении договоров аренды или пользования УПЦ (МП) церковными сооружениями, находящимися в государственной собственности.

Напомним, 2 апреля 2023 года в Хмельницком возле Свято-Покровского кафедрального собора УПЦ МП произошла стычка. После того, как военный спросил: "Сколько людей еще должны погибнуть, чтобы вы перестали ходить в московский патриархат?", на мужчину напали священники и прихожане. После конфликта в церковь приехали представители полиции и задержали военного.

После этого местные жители собрались на митинг рядом с храмом. Впоследствии участники собрания проголосовали за переход религиозной общины в ПЦУ, храм опломбировали.

Напомним, священнику Киево-Печерской Лавры, повредившему технику журналистов, сообщили о подозрении. Инцидент произошел, когда журналистка пыталась задать вопрос митрополиту Павлу о работе комиссии Минкульта по передаче зданий Лавры государству.

1 апреля 2023 г. суд отправил митрополита Павла под домашний арест на два месяца с ношением электронного браслета. Ранее в субботу Служба безопасности Украины сообщила Павлу (в миру - Петру Лебедю) о подозрении по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса. Ему инкриминируют разжигание межрелигиозной розни и оправдание вооруженной злости РФ.

30 марта 2023 года Кабмин отменил решение о передаче имущества Киево-Печерской лавры УПЦ МП, принятое в 2013 году.