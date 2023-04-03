В Раде инициировали расторжение с УПЦ договора аренды Почаевской лавры

35 депутатов Верховной Рады предлагают парламенту обратиться к Кабинету министров с призывом расторгнуть с Украинской православной церковью договор аренды комплексов сооружений Почаевской Успенской лавры (Тернопольская область).

Соответствующий проект постановления №9179 был внесен в Раду 3 апреля. Его авторами являются преимущественно депутаты из фракций "Слуга народа" и "Голос", но также и депутаты от "Европейской солидарности", групп "Доверие" и "За будущее", один представитель "Батькивщины" и единственная представительница в Рады "Свободы" Оксана Савчук. Текст документа на сайте парламента пока отсутствует.

Напомним, что недавно министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявлял, что процесс возвращения государству Почаевской лавры уже запущен. При этом, по его словам, наместник лавры не допускает на ее территорию представителей Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника, на балансе которого находится арендованный комплекс, из-за чего "соответственно, должно открыться уголовное производство о препятствовании пользованию имуществом государства".

На этот объект ныне претендует Православная церковь Украины, которая 28 марта образовала в составе своей Тернопольской епархии религиозную организацию "Почаевская Свято-Успенская лавра" и утвердила ее священноархимандритом митрополита Тернопольского и Кременецкого Нестора.

Отметим, что параллельно национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" расторг с 29 марта договор аренды с действующим монастырем в составе УПЦ. Церковь 23 марта обжаловала это решение в суде. Представители власти настаивают на необходимости братии покинуть территорию комплекса и выражали уверенность, что это произойдет мирно и спокойно. Однако комиссия заповедника по приемке-передаче госимущества в течение нескольких дней не могла начать работу в лавре из-за сопротивления.

ПЦУ же еще в мае 2022 года образовала в своем составе собственный монастырь, который должен расположиться в Киево-Печерской лавре, а 1 декабря был зарегистрирован его устав. 29 марта ПЦУ назначила руководителем этой структуры священника, перешедшего к ней из рядов УПЦ. Последняя, в свою очередь, наложила на него запрет в служении. ПЦУ призывает власти передать лавру в пользование уже ей, однако пока этого еще не произошло.

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