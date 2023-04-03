В Раді ініціювали розірвання з УПЦ договору оренди Почаївської лаври

35 депутатів Верховної Ради пропонують парламенту звернутися до Кабінету міністрів з закликом розірвати з Українською православною церквою договір оренди нею комплексів споруд Почаївської Успенської лаври (Тернопільська область).

Відповідний проект постанови №9179 було внесено до Ради 3 квітня. Його авторами є переважно депутати з фракцій "Слуга народу" та "Голос", але також і депутати від "Європейської солідарності", груп "Довіра" та "За майбутнє", один представник "Батьківщини" та єдина представниця в Раді "Свободи" Оксана Савчук. Текст документу на сайті парламенту наразі відсутній.

Нагадаємо, що нещодавно міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляв, що процес повернення державі Почаївської лаври вже запущений. При цьому, за його словами, намісник лаври не допускає на її територію представників Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника, на балансі якої знаходиться орендований комплекс, через що "відповідно, має відкритися кримінальне провадження щодо перешкоджання користування майном держави".

В свою чергу, на цей об'єкт претендує Православна церква України, яка 28 березня утворила у складі своєї Тернопільської єпархії релігійну організацію "Почаївська Свято-Успенська лавра" та затвердила її священноархімандритом митрополита Тернопільського і Кременецького Нестора.

Зазначимо, що паралельно національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав з 29 березня договір оренди з діючим монастирем у складі УПЦ. Церква 23 березня оскаржила це рішення в суді. Представники влади наполягають на необхідності братії покинути територію комплексу і висловлювали впевненість, що це відбудеться мирно і спокійно. Однак комісія заповідника з приймання-передачі держмайна протягом декількох днів не могла розпочати роботу в лаврі через спротив.

ПЦУ ж ще в травні 2022 року утворила у своєму складі власний монастир, що має розташуватися в Києво-Печерській лаврі, а 1 грудня було зареєстровано його статут. 29 березня ПЦУ призначила керівником цієї структури священника, що перейшов до неї з лав УПЦ. Остання, в свою чергу, наклала на нього заборону в служінні. ПЦУ закликає владу передати лавру в користування вже їй, втім наразі цього ще не відбулося.

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