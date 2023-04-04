Після побиття військового хмельницькі храми УПЦ МП позбавили землі

Хмельницька міська рада проголосувала за припинення права користування земельною ділянкою на території Свято-Покровського кафедрального собору УПЦ МП, де минулого тижня побили військового. Про це повідомив заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук.

Також депутати припинили право постійного користування земельними ділянками для 13 релігійних організацій у Хмельницькому.

“На позачерговій сесії Хмельницька міська рада припинила право постійного користування 13 земельними ділянками. За це депутати проголосували одноголосно”, – йдеться у повідомленні.

Ваврищук зазначив, що депутати міськради також підтримали звернення до Голови Верховної Ради щодо заборони УПЦ московського патріархату в Україні та до правоохоронних органів стосовно неупередженого розслідування побиття захисника у храмі в Хмельницькому.

За словами міського голови Хмельницького Олександра Симчишина, храми УПЦ МП можуть перейти до ПЦУ і тоді право на користування цими земельними ділянками передадуть новим релігійним громадам.

Мер додав, що 6 земельних ділянок знаходяться в приватній власності, тому міська рада не має повноваження вирішувати їхню долю.

Зауважимо, що сьогодні також депутати Кам'янець-Подільської міської ради на Хмельниччині одноголосно ухвалили рішення щодо виходу Кам'янець-Подільської єпархії УПЦ МП зі складу російської православної церкви і припинення договорів оренди чи користування УПЦ (МП) церковними спорудами, що перебувають у державній власності.

Нагадаємо, 2 квітня 2023 року у Хмельницькому біля Свято-Покровського кафедрального собору УПЦ МП трапилася сутичка. Після того, як військовий запитав: "Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити до московського патріархату?”, на чоловіка напали священники і прихожани. Після конфлікту в церкву приїхали представники поліції і затримали військового.

Після чого місцеві жителі зібралися на мітинг поруч з храмом. Згодом учасники зібрання проголосували за перехід релігійної громади до ПЦУ, храм опломбували.

Нагадаємо, священнику Києво-Печерської Лаври, який пошкодив техніку журналістів, повідомили про підозру. Інцидент трапився, коли журналістка намагалася поставити запитання митрополиту Павлу щодо роботи комісії Мінкульту з передачі будівель Лаври державі.

1 квітня 2023 року суд відправив митрополита Павла під домашній арешт на два місяці з носінням електронного браслету. Раніше в суботу Служба безпеки України повідомила Павлу (в миру - Петро Лебідь) про підозру за частиною 1 статті 161 Кримінального кодексу. Йому інкримінують розпалювання міжрелігійної ворожнечі та виправдання збройної агресії РФ.

30 березня 2023 року Кабмін скасував рішення про передачу майна Києво-Печерської лаври УПЦ МП, ухвалене в 2013 році.