Священнику Лаври, який пошкодив техніку журналістів, повідомили про підозру

Поліція Києва повідомила про підозру священнослужителю УПЦ МП, який пошкодив техніку знімальної групи ЗМІ на території Києво-Печерської лаври. Про це заявила Поліція Києва на сторінці Facebook.

Представники поліції повідомили 41-річному чоловіку про підозру у скоєнні злочину. Стаття Кримінального Кодексу України - перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (за ч. 1 ст. 171).

“Інцидент стався 30 березня на території Києво-Печерської лаври. Під час зйомки сюжету один із священнослужителів пошкодив обладнання оператора. Співробітники Печерського управління поліції за допомоги аналітиків столичного главку задокументували дану подію та розпочали досудове розслідування. Встановлено, що під час роботи знімальної групи представник духовенства вирвав в оператора мікрофон та зламав кріплення на камері”, - йдеться у повідомленні.

Священнослужителю загрожує штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Інцидент трапився, коли журналістка намагалася поставити запитання митрополиту Павлу щодо роботи комісії Мінкульту з передачі будівель Лаври державі.

Фото: Поліція Києва

Нагадаємо, 1 квітня 2023 року суд відправив митрополита Павла під домашній арешт на два місяці з носінням електронного браслету. Раніше в суботу Служба безпеки України повідомила Павлу (в миру - Петро Лебідь) про підозру за частиною 1 статті 161 Кримінального кодексу. Йому інкримінують розпалювання міжрелігійної ворожнечі та виправдання збройної агресії РФ.

30 березня 2023 року Кабмін скасував рішення про передачу майна Києво-Печерської лаври УПЦ МП, ухвалене в 2013 році.