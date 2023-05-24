ПЦУ перейдет на новый календарь: что нужно знать прихожанам

Православная церковь Украины в среду, 24 мая, на архиерейском соборе в Трапезном храме Киево-Печерской лавры (Киев), где собрали всех епископов, приняла переход на новый календарь.

Об этом сообщил митрополит Винницкий Симеон, передает BBC.

"Раньше говорили польские (католические) и украинские (православные) праздники, а сегодня говорят – украинские и московские праздники. Новый календарь будет украинским, а те, кто остаются на старом – немножко на московском", – сказал Симеон.

Так, прихожане ПЦУ с 1 сентября начнут отмечать религиозные праздники по новому календарю – григорианскому. Празднование Рождества перенесут с 7 января на 25 декабря. Покрову перенесут на 1 октября, Крещение - на 6 января, а Николая - на 6 декабря.

В то же время, переход не будет касаться Пасхи и Троицы, а также некоторых других праздников.

Напомним, с 1 сентября 2023 года Украинская греко-католическая Церковь также переходит на новый стиль для неподвижных праздников с сохранением действующей Пасхалии. Верующие УГКЦ также будут праздновать Рождество Христово 25 декабря, Щедрый вечер - 31 декабря (вместо 13 января), Василия - 1 января (вместо 14 января), Крещение - 6 января (вместо 19 января).

Отметим, что 44% украинцев поддерживают перенос празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного группой "Рейтинг". Еще 23% отметили, что им безразлично; 2% – затруднились ответить. Другие – против.

В правительстве также заметили, что все больше украинцев встречают Рождество 25 декабря, так как это делает большая часть мира. И как это было в 1918 году после провозглашения независимости Украинской Народной Республики.