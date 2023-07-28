Даты Рождества и еще двух праздников официально изменили — Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский 28 июля подписал закон 3258-IX (законопроект №9431) о внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины. Документ предусматривает изменение даты празднования трех праздников.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Рождество теперь будут праздновать 25 декабря вместо 7 июля, День украинской государственности 15 июля (был 28 июля), а День защитников и защитниц Украины 1 октября (был 14 октября).

В этом году День украинской государственности отмечают еще 28 июля, ведь действие нового календаря начнется с сентября. Этот праздник, а также День защитников связан с церковными праздниками.

Православная церковь Украины приняла переход на новый календарь, соответственно государственные праздники, привязанные к церковным, также перенесли.

Отметим, что 44% украинцев поддерживают перенос празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного группой "Рейтинг". Еще 23% отметили, что им безразлично; 2% – затруднились ответить. Другие – против.