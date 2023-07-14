Різдво і ще два свята: Рада офіційно змінила дати святкування

14 липня Верховна рада проголосувала за відповідний законопроект №9431, згідно з яким змінюються дати деяких святкових днів. Так, Різдво тепер будуть святкувати 25 грудня, День української державності 15 липня (був 28 липня), а День захисників і захисниць України 1 жовтня (був з 14 жовтня).

Про це повідомляє член фракції "Європейська Солідарність", нардеп Олексій Гончаренко.

"Ми поступово до цього йшли останні роки і тепер остаточно рішення прийнято. Насправді, правильне рішення", - написав він.

Гончаренко додав, що всі нововведення почнуть діяти з 1 вересня. Тобто День Української державності відсвяткують цьогоріч ще 28 липня, а у наступному - вже 15 липня. День захисників і захисниць вже в цьому році відзначатиметься 1 жовтня.

Він також пояснив, що перенесення Дня Української Державності у законі мотивується тим, що 15 липня вшановується пам'ять князя київського Володимира Великого. Тому в цей день будуть також святкувати і День Української Державності. А через те, що ПЦУ переходить на новий календар, тепер Покрова буде святкуватися 1 жовтня. Тому і День захисників та захисниць будемо святкувати 1 жовтня.

Нагадаємо, ще в червні президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради невідкладний законопроєкт №9431, який передбачає скасування святкування Різдва 7 січня та змінює дати ще двох свят.