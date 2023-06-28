Різдво 7-го січня скасовують: Зеленський пропонує Раді змінити дати трьох свят

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради невідкладний законопроєкт №9431, який передбачає скасування святкування Різдва 7 січня та змінює дати ще двох свят. Відповідний документ парламент отримав 28 червня.

Очільник держави пропонує, щоб Різдво Христове відзначалося в Україні лише 25 грудня, а не в цю дату й 7 січня, як зараз. У пояснювальній записці до документа йдеться, що більшість православних християн світу відзначають це свято 25 грудня, а святкування 7 січня – це частина навʼязаної російської ідеології стосовно дотримання юліанського календаря.

У документі вказується, що Православна церква України на Архієрейському соборі затвердила повний перехід на новоюліанський календар із 1 вересня, яким передбачено святкування Різдва 25 грудня.

Зміна дати святкування Різдва зумовлює необхідність перенесення Дня Української Державності на тринадцять днів – з 28 липня на 15 липня (це свято привʼязано до дати вшанування пам'яті князя Володимира Великого).

Також передбачається перенесення Дня захисників і захисниць України – з 14 жовтня на 1 жовтня, коли вшановується День Покрови Пресвятої Богородиці.

Відповідно, на нові дати пропонується перенести державні вихідні у звʼязку з Днем Української Державності та Днем захисників і захисниць України, а 7 січня вихідний хочуть скасувати.