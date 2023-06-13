УПЦ МП не звільнила 79 об’єктів Києво-Печерської лаври: їх змусять зробити це через суд

УПЦ МП не звільнила 79 об’єктів державного майна у Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" протягом наданих їм трьох днів – тепер їх змусять це зробити через суд.

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

Зазначається, що комісія МКІП з приймання-передачі державного майна Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" завершила свою роботу.

За результатами роботи Заповідник направив УПЦ Акт приймання-передачі державного майна, який вони мали підписати протягом 3 робочих днів з дня отримання, а також вимогу стосовно передачі у розпорядження Заповідника ключів від замків та дверей до всіх 79-ти об’єктів державного майна, вказаних у Акті.

"Маємо констатувати, що термін завершився і УПЦ досі цього не зробила. Це та всі інші перешкоди будуть долучені до судової справи", - зауважують в МКІП.

Там додають, що на початку липня Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" очікує на рішення Господарського суду міста Києва про зобов’язання УПЦ усунути перешкоди у користуванні майном його власником.

"Звіт Комісії МКІП з приймання-передачі майна та вимоги Заповідника будуть доказами численних порушень, допущених УПЦ, а також вчинення представниками УПЦ перешкод у користуванні майном Заповіднику у судовому засіданні для винесення відповідного рішення", - підкреслили в МКІП.

Нагадаємо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав 29 березня договір оренди з діючим монастирем у складі УПЦ МП. Церква оскаржила це рішення в суді, а її представники відмовилися покидати Лавру.

Після тривалих перепалок, бійок, блокування лаври представниками УПЦ ПМ, комісія Міністерства культури з приймання-передачі державного майна 12 квітня розпочала роботу в храмі і інших приміщеннях поблизу нього.