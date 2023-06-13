УПЦ МП не освободила 79 объектов Киево-Печерской лавры: их заставят сделать это через суд

УПЦ МП не освободила 79 объектов государственного имущества в Национальном заповеднике "Киево-Печерская лавра" в течение предоставленных им трех дней – теперь их заставят это сделать через суд.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

Отмечается, что комиссия МКИП по приемке-передаче государственного имущества Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" завершила свою работу.

По результатам работы Заповедник направил УПЦ Акт приема-передачи государственного имущества, который они должны были подписать в течение 3 рабочих дней со дня получения, а также требование передачи в распоряжение Заповедника ключей от замков и дверей ко всем 79 объектам государственного имущества, указанным в Акте.

"Должны констатировать, что срок истек и УПЦ до сих пор этого не сделала. Это и все другие препятствия будут добавлены в судебное дело", - отмечают в МКИП.

Там добавляют, что в начале июля Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" ожидает решения Хозяйственного суда города Киева об обязательстве УПЦ устранить препятствия в пользовании имуществом его владельцем.

"Отчет Комиссии МКИП по приемке-передаче имущества и требования Заповедника будут доказательствами многочисленных нарушений, допущенных УПЦ, а также совершение представителями УПЦ препятствий в пользовании имуществом Заповедника в судебном заседании для вынесения соответствующего решения", - подчеркнули в МКИП.

Напомним, что Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" расторг 29 марта договор аренды с действующим монастырем в составе УПЦ МП. Церковь обжаловала это решение в суде, а ее представители отказались покидать Лавру.

После длительных перепалок, драк, блокировки лавры представителями УПЦ ПМ, комиссия Министерства культуры по приемке-передаче государственного имущества 12 апреля начала работу в храме и других помещениях вблизи него.