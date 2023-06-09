В Киево-Печерской Лавре впервые в истории помолятся о Мазепе, на которого русская церковь наложила анафему

Во Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры 11 июня (день Всех святых) впервые в истории будет отправлена панихида по ее меценату и ктитору — гетману Ивану Мазепе, за деньги которого и построили храм.

Об этом 9 июня сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

"Это событие станет началом возрождения в украинской Лавре традиции чествования выдающихся фигур национальной истории и культуры. А в лаврских храмах будет звучать молитва Богу за Украину, за защитников и защитниц нашей страны и нашего народа", - подчеркнули в Минкульте.

В рамках мероприятия в Украине объявят о старте реставрационных работ в церкви Всех святых . Также представят создание в Онуфриевской башне музейного центра "Гетман Иван Мазепа и его время". Кроме духовенства, ученых и почетных гостей, в мероприятии примут участие министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, профессор, Liason Officer Офиса ЮНЕСКО в Киеве Кьяра Децци Бардески и и.о. о. генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Кьяра Децци Бардески.

По приказу российского царя Петра I 12 ноября 1708 года Православная русская церковь наложила на гетмана Ивана Мазепу анафему из-за того, что он перешел на сторону шведского короля Карла XII в ходе Великой Северной войны. Мазепа принял такое решение с целью завоевать для Украины независимость. Война закончилась поражением Швеции, поэтому договоренности Мазепы с Карлом XII не реализовались.

Ни одна из украинских церквей никогда не признавала силу анафемы на Мазепу. Но в московском патриархате было принято "проклинать" его. Это продолжалось и после провозглашения независимости Украины.

Напомним, что национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" расторг с 29 марта договор аренды с монастырем в составе УПЦ МП. Церковь обжаловала это решение в суде, а ее представители отказались покидать Лавру.

После длительных перепалок, драк, блокировки лавры представителями УПЦ ПМ, комиссия Министерства культуры по приемке-передаче государственного имущества 12 апреля начала работу в храме и других помещениях вблизи него. После проверки объектов в пользование государства вернули 79 объектов.