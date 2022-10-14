Украинцы назвали Тараса Шевченко самым выдающимся украинцем всех времен, за ним идет Зеленский

Выдающимся украинцем всех времен граждане Украины считают Тараса Шевченко, за ним идут президент Владимир Зеленский и поэтесса Леся Украинка.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг" .

Отмечается, что социологи предложили назвать наиболее выдающихся украинцев всех времен. Респонденты, не получая никаких списков или подсказок, называли имена известных личностей, которых они считают достойными этого рейтинга.

Почти 64% опрошенных назвали выдающимся украинцем Тараса Шевченко, за Зеленского отдали свои голоса 29,8% респондентов. На третьем месте – Леся Украинка (19,6%) , за ней идут Богдан Хмельницкий (17,3%) и Степан Бандера (12,8%).

Также в десятке "Народного ТОПа" Михаил Грушевский (11,6%), Иван Франко (10,1%), Иван Мазепа (8,8%), Вячеслав Чорновил (8,7%) и Валерий Залужный (7, 7%).

Во вторую десятку вошли Григорий Сковорода (6,7%), Василий Стус (3,4%), Владимир Великий (2,6%), Ярослав Мудрый (2,5%), Леонид Кравчук (2,5%), Иван Сирко (2,4%), Виталий Кличко (2,2%), Александр Усик (2,2%), Андрей Шевченко (1,8%) и Петр Сагайдачный (1,8%).

В третьей десятке: Роман Шухевич (1,7%), Леонид Кучма (1,5%), Тарас Бульба (1,5%), Иван Котляревский (1,4%), Лина Костенко (1,3%), Игорь Сикорский (1,2%), Петр Порошенко (1,2%), Михаил Коцюбинский (1,1%), Николай Амосов (0,9%) и Павел Скоропадский (0,9%).

Опрос проводился 8-9 октября по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий, выборочная совокупность – 1000 респондентов. Всего респонденты указали 148 имен. Вместе с тем, около 8% опрошенных не смогли вспомнить ни одного выдающегося украинца.