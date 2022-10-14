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Общество
Дата публикации

Украинцы назвали Тараса Шевченко самым выдающимся украинцем всех времен, за ним идет Зеленский

Украинцы назвали Тараса Шевченко самым выдающимся украинцем всех времен, за ним идет Зеленский

Выдающимся украинцем всех времен граждане Украины считают Тараса Шевченко, за ним идут президент Владимир Зеленский и поэтесса Леся Украинка.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг" .

Отмечается, что социологи предложили назвать наиболее выдающихся украинцев всех времен. Респонденты, не получая никаких списков или подсказок, называли имена известных личностей, которых они считают достойными этого рейтинга.

Почти 64% опрошенных назвали выдающимся украинцем Тараса Шевченко, за Зеленского отдали свои голоса 29,8% респондентов. На третьем месте – Леся Украинка (19,6%) , за ней идут Богдан Хмельницкий (17,3%) и Степан Бандера (12,8%).

Также в десятке "Народного ТОПа" Михаил Грушевский (11,6%), Иван Франко (10,1%), Иван Мазепа (8,8%), Вячеслав Чорновил (8,7%) и Валерий Залужный (7, 7%).

Во вторую десятку вошли Григорий Сковорода (6,7%), Василий Стус (3,4%), Владимир Великий (2,6%), Ярослав Мудрый (2,5%), Леонид Кравчук (2,5%), Иван Сирко (2,4%), Виталий Кличко (2,2%), Александр Усик (2,2%), Андрей Шевченко (1,8%) и Петр Сагайдачный (1,8%).

В третьей десятке: Роман Шухевич (1,7%), Леонид Кучма (1,5%), Тарас Бульба (1,5%), Иван Котляревский (1,4%), Лина Костенко (1,3%), Игорь Сикорский (1,2%), Петр Порошенко (1,2%), Михаил Коцюбинский (1,1%), Николай Амосов (0,9%) и Павел Скоропадский (0,9%).

Опрос проводился 8-9 октября по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий, выборочная совокупность – 1000 респондентов. Всего респонденты указали 148 имен. Вместе с тем, около 8% опрошенных не смогли вспомнить ни одного выдающегося украинца.