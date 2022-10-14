Українці назвали Тараса Шевченка найвидатнішим українцем усіх часів, за ним йде Зеленський

Найвидатнішим українцем усіх часів громадяни України вважають Тараса Шевченка, за ним йдуть президент Володимир Зеленський та поетеса Леся Україна.

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Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Зазначається, що соціологи запропонували назвати найбільш видатних українців усіх часів. Респонденти, не отримуючи жодних списків чи підказок, називали імена відомих особистостей, котрих вони вважають достойними цього рейтингу.

Майже 64% опитаних назвали найвидатнішим українцем Тараса Шевченко, за Зеленського віддали свої голоси 29,8% респондентів. На третьому місці – Леся Українка (19,6%), за нею йдуть Богдан Хмельницький (17,3%) та Степан Бандера (12,8%).

Також в десятці "Народного ТОПу" Михайло Грушевський (11,6%), Iван Франко (10,1%), Iван Мазепа (8,8%), В’ячеслав Чорновіл (8,7%) та Валерій Залужний (7,7%).

До другої десятки увійшли Григорій Сковорода (6,7%), Василь Стус (3,4%), Володимир Великий (2,6%), Ярослав Мудрий (2,5%), Леонід Кравчук (2,5%), Іван Сірко (2,4%), Віталій Кличко (2,2%), Олександр Усик (2,2%), Андрій Шевченко (1,8%) та Петро Сагайдачний (1,8%).

В третій десятці: Роман Шухевич (1,7%), Леонід Кучма (1,5%), Тарас Бульба (1,5%), Іван Котляревський (1,4%), Ліна Костенко (1,3%), Ігор Сікорський (1,2%), Петро Порошенко (1,2%), Михайло Коцюбинський (1,1%), Микола Амосов (0,9%) та Павло Скоропадський (0,9%).

Опитування проводили 8-9 жовтня по всій території України, крім окупованих територій, вибіркова сукупність - 1000 респондентів. Всього респонденти вказали 148 імен. Разом з тим близько 8% опитаних не змогли згадати жодного видатного українця.