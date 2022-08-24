Українці різко покращили очікування примирення з росіянами порівняно з квітнем - опитування

49% українців вважають за неможливе відновлення дружніх відносин українців з росіянами після війни. Про це свідчать результати нового опитування соціологічної служби "Рейтинг".

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У свою чергу, 29% респондентів вважають, що таке відновлення можливе і на нього піде 20-30 років, 14% називають термін близько 10-15 років, а ще 5% вважають, що це можливо вже протягом кількох повоєнних років.

При цьому, згідно з даними аналогічного опитування, проведеного на початку квітня, так вважали помітно менше українців - 22%, 7% і 4% відповідно, а одразу 64% заявляли, що відновлення дружніх відносин двох народів неможливе.

І якщо тоді так вважала більшість опитаних у всіх чотирьох макрорегіонах, то, згідно з новим опитуванням, цієї думки дотримується більшість респондентів (60%) лише на заході України.

Серед трьох вікових категорій більшість (56%) залишилася лише серед молоді 18-35 років, а серед осіб 35-50 років і старше 50 трохи переважає все ж віра у відновлення дружніх відносин українців з росіянами.

Причому цього разу у "Рейтингу" також повідомили і про результати опитування у розрізі розмовної мови респондентів. Так, серед повністю україномовних вважають неможливим сценарій відновлення відносин 57%, серед тих, хто розмовляє і українською, і російською - 46%, а серед тих, хто розмовляє вдома тільки російською, - всього 29%.

Більше того, в останній категорії відносна більшість відповідей припадає вже на один із трьох часових варіантів відновлення відносин, нехай і найбільш довгостроковий ("20-30 років").

Опитування проведене 17-18 серпня методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед 1000 респондентів у всіх областях, окрім окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де немає українського мобільного зв'язку.