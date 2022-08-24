Украинцы резко улучшили ожидания примирения с россиянами по сравнению с апрелем - опрос

49% украинцев считают невозможным восстановление дружественных отношений украинцев с россиянами после войны. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса социологической службы "Рейтинг".

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В свою очередь, 29% респондентов считают, что такое восстановление возможно и на него уйдет 20-30 лет, 14% называют срок около 10-15 лет, а еще 5% считают, что это возможно уже в течение нескольких послевоенных лет.

При этом согласно данным аналогичного опроса, проведенного в начале апреля, так считали заметно меньше украинцев - 22%, 7% и 4% соответственно, а сразу 64% заявляли, что восстановление дружественных отношений двух народов невозможно.

И если тогда так считало большинство опрошенных во всех четырех макрорегионах, то согласно новому опросу, этого мнения придерживается большинство респондентов (60%) лишь на западе Украины.

Среди трех возрастных категорий большинство (56%) осталось только среди молодежи 18-35 лет, а среди лиц 35-50 лет и старше 50 незначительно преобладает все же вера в восстановление дружественных отношений укаинцев с россиянами.

Причем в этот раз в "Рейтинге" также сообщили и о результатах опроса в разрезе разговорного языка респондентов. Так, среди полностью украиноязычных считают невозможным сценарий восстановления отношений 57%, среди разговаривающих и на украинском, и на русском - 46%, а среди говорящих дома только по-русски - всего 29%.

Более того, в последней категории относительное большинство ответов приходится уже на один из трех временных вариантов восстановления отношений, пусть и наиболее долгосрочный ("20-30 лет").

Опрос проведен 17-18 августа методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди 1000 респондентов во всех областях кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где нет украинской мобильной связи.