Комиссия Минкульта проверила 79 объектов Киево-Печерской лавры, УПЦ МП должна за 3 дня их освободить

Комиссия Министерства культуры и информационной политики, работавшая на территории Киево-Печерской Лавры, завершила проверки объектов. В использование государства возвращается 79 объектов.

Об этом сообщает глава министерства Александр Ткаченко.

По его словам, 5 июня комиссия подписала с заповедником акт приема-передачи государственного имущества Киево-Печерской лавры. Документ подтверждает переход в использование заповедника 79 объектов.

Ткаченко сообщил, что все проверенные объекты находятся в разных состояниях.

"УПЦ МП допустила самовольную перестройку, достройку, перепланировку памятников культурного наследия и строительство новостроек на территории заповедника. Со всем этим еще будем разбираться", - отметил он.

Министр подчеркнул, что теперь УПЦ МП должна в течение трех дней освободить, прекратить пользование и вернуть объекты заповеднику.

"В случае отказа – будет суд для принятия соответствующего решения по устранению препятствий заповеднику в пользовании имуществом. Сегодня представители Монастыря отказались через канцеляриб принять Акт приема-передачи государственного имущества. Заповедник отправил все документы по почте и в электронном формате", – добавил он.

Фото: Александр Ткаченко/Telegram

Напомним, что национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" расторг с 29 марта договор аренды с действующим монастырем в составе УПЦ МП. Церковь обжаловала это решение в суде, а ее представители отказались покидать Лавру.

Напомним, после продолжительных перепалок, драк, блокировки лавры представителями УПЦ ПМ, комиссия Министерства культуры по приемке-передаче государственного имущества начала работу в храме и других помещениях вблизи него.

Минкульт сразу обнародовал несколько фотоснимков, фиксирующих многочисленные повреждения помещений.