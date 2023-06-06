Комісія Мінкульту перевірила 79 об'єктів Києво-Печерської лаври, УПЦ МП має за 3 дні їх звільнити

Комісія Міністерства культури та інформаційної політики, що працювала на території Києво-Печерської лаври, завершила перевірки об'єктів. У користування держави повертається 79 об'єктів.

Про це повідомляє очільник міністерства Олександр Ткаченко.

За його словами, 5 червня комісія підписала із заповідником акт приймання-передачі державного майна Києво-Печерської лаври. Документ підтверджує перехід у користування заповідника 79 об’єктів.

Ткаченко повідомив, що всі перевірені об'єкти знаходяться у різних станах.

"УПЦ МП допущено самовільну перебудову, добудову, перепланування пам’яток культурної спадщини та будівництво новобудов на території заповідника. З всім цим ще будемо розбиратись", - зазначив він.

Міністр наголосив, що тепер УПЦ МП має протягом трьох днів звільнити, припинити користування та повернути об'єкти заповіднику.

"У випадку відмови - буде суд для прийняття відповідного рішення щодо усунення перешкод заповіднику у користуванні майном. Сьогодні представники Монастиря відмовилися через канцелярію прийняти Акт прийому-передачі державного майна. Заповідник відправив всі документи поштою та в електронному форматі", - додав він.

Фото: Олександр Ткаченко/Telegram

Нагадаємо, що національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав із 29 березня договір оренди з діючим монастирем у складі УПЦ МП. Церква оскаржила це рішення в суді, а її представники відмовилися покидати Лавру.

Після тривалих перепалок, бійок, блокування лаври представниками УПЦ ПМ, комісія Міністерства культури з приймання-передачі державного майна 12 квітня розпочала роботу в храмі і інших приміщеннях поблизу нього.

Мінкульт відразу оприлюднив декілька фото, які фіксують численні пошкодження приміщень.