Скандал вокруг Лавры. Нацзаповедник обратился в суд из-за действий УПЦ МП

Комиссия по приему-передаче государственного имущества Нацзаповедника "Киево-Печерская лавра" 31 марта снова не смогла начать свою работу из-за препятствий со стороны УПЦ МП, поэтому заповедник обратился в суд. Об этом сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

По его словам, учреждение подало иск в Хозяйственный суд Киева, чтобы устранить многочисленные препятствия, которые создает УПЦ МП на пути передачи имущества Лавры государству.

"В соответствии со ст. 381 Гражданского кодекса Украины собственник имущества имеет право требовать устранения препятствий в осуществлении им права пользования и распоряжения своим имуществом. Будем решать ситуацию законным способом", - отметил Ткаченко.

Напомним, что национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" расторг с 29 марта договор аренды с действующим монастырем в составе УПЦ МП. Церковь обжаловала это решение в суде, а ее представители отказались покидать Лавру.

30 марта СМИ сообщили, что представители УПЦ МП заблокировали работу комиссии на территории Киево-Печерской лавры, которая должна была начать процесс передачи имущества заповедника государству. Министр культуры Александр Ткаченко отметил, что в связи с этим было подано заявление в полицию.

В свою очередь Хозяйственный суд Киева отказал УПЦ МП в просьбе запретить выселять ее представителей из Киево-Печерской лавры до рассмотрения иска против нацзаповедника по существу.

31 марта комиссию снова не пустили на территорию монастыря.