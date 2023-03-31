Комиссию Минкульта снова не пустили в Лавру

Комиссию Министерства культуры и информационной политики по приемке-передаче госимущества Киево-Печерской лавры снова не пустили на территорию монастыря.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По состоянию на 9:40 представители комиссии пришли, как и ранее, в 111 корпус Лавры, но священники и прихожане препятствовали их проходу в здание.

После этого комиссия приняла решение завершить свою работу в пятницу.

Напомним, 30 марта представители УПЦ МП блокировали первый день работы комиссии Минкульта на территории Лавры. После этого по факту препятствий работе было подано заявление в полицию, также правоохранители возбудили уголовное дело по факту препятствования журналистской деятельности на территории Лавры.